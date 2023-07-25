數碼世代下　三妙招保管好個人財產

現今電子付款方法愈見發達，基本上一部智能電話已足夠處理大部分支付所需。以往要四出尋找櫃員機提取現金，或朋友飯局過後想辦法「暢錢」付款的機會已大大減少。

近年數碼科技急速發展，許多日常活­動，包括購物、通訊、學習甚至財務管理，都可以簡單地透過幾個點擊或點選進行。在電腦或移動裝置上按「完成」看似簡單，但當中涉及的卻是我們未必完全掌握的高層次數碼科技知識和技能。尤其在現今數碼化世代，更需要學懂財務管理，保障好自己，方能走得更遠。以下三個技巧，相信能有助更深入認識數碼金融領域。

1. 網購投資要Fact-check

不論一般購物或投資，只要在互聯網、社交媒體或即時通訊群組搜尋一下，就能輕易找到海量資訊。在付款或作任何投資決定前，請仔細考慮信息來源是否可靠和準確。自己投資自己研究，查看公司財務報表、年度報告等第一手資料，是十分重要的一環。切忌被社交媒體上「投資大師」的意見左右投資決定。

2. 留意騙徒最新手法

騙徒手法層出不窮。釣魚電郵、偽短訊、假冒公職、銀行或企業人員詐騙等騙案，每天都在發生。縱有大量相關資訊或騙案提醒，每年仍有不少人墮進陷阱。2023年首5個月，香港共錄得超過1,600宗投資騙案，較2022年同期上升56%，涉及的損失金額高達9.4億元。為避免落入騙局，要耳聽八方，多留意新聞及騙徒最新手法。提防回報高得不切實際的投資計劃，定期更新韌體(Firmware)或防毒軟件，小心處理所有在網上分享的資訊。另外，年長人士較容易成為騙徒目標，所以要不時提醒父母/祖父母或年長的長輩小心防範陌生人的來電或短訊。

3. 享受數碼化帶來成果

數碼科技發展迅速，令大家處理不同財務範疇時更得心應手。今時今日，金融應用程式已融入日常生活當中，例如需要向親友付款，或進行轉帳至其他銀行戶口，基本上一部智能電話或電腦已經應付自如。想更妥善處理個人財務，不妨使用投委會免費提供的理財工具及投委會收支管家App，助你隨時隨地輕鬆理財。

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