道期牛皮 離岸人幣彈上7.13水平

美匯指數報101.35；港匯見7.8129；離岸人民幣(CNH)報7.1393；美元兌日圓報141.36；歐元處1.1060；英鎊報1.2849。金價報1,959美元。油價偏軟，布油報82.53美元，紐油報78.61美元。比特幣企2.9萬美元。道指期貨跌25點。

●市後關注點

-21:00 美國5月標普/Case-Shiller 20大城市經季調後樓價指數

-22:00 美國7月諮商會消費信心指數

●恒生指數全日收報19,434點，升766點或4.1%。國企指數收報6,604點，升333點或5.31%；科技指數收報4,257點，升242點或6.04%，主板成交增至1,421億港元。內房物管股愈升愈有，龍湖集團飆25.5%；碧桂園服務升26.4%。

●內地A股三大指數收升逾2%，汽車股做好。

-內地定調樓市發生重大變化，專家指釋出三大信號

●華爾街大淡友認睇錯市，仍對美企盈利持謹慎態度。

●馬斯克誓要做Twitter殺手，不惜付出咁高代價...

●不再貶到160？日圓先生：YEN價今年內將升上呢個位...

●忍無可忍！逾1500名程式設計員集體控訴Apple...

●印度嚴查逃稅損形象，小米失落智能手機一哥寶座。

●南韓次季經濟按月增長0.6%，好過市場預期。

●財金官員：將鼓勵重慶市企業赴港上市融資。

●7月強積金人均賺3449元，投資組別升幅王係...

●GUM：7月強積金指數升1.8%，回報4260元。

●港元隔夜息跌穿5厘，1個月回落至5.06厘。

●新盤搶客推冧二手，有個地區本月成交7成蝕錢！