【產經直播】內地出招 港股淡友要撤軍？
2023年07月25日 16:25
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中共中央政治局會議提前召開，港股周二(25日)顯著反彈。恒指高開504點後，愈升愈有，最多曾升797點，高見19,465點。最終收市升766點，報19,434點，大市成交1,421億元。在國策利好支持下，港股可以上望咩位？
中央政治局會議釋出利好信號，優化房地產政策，放棄「住房不炒」字眼，內房板塊大反撲，龍湖集團(00960)急飆25%、碧桂園(02007)抽高18%，中國海外發展(00688)揚升12%。內房股近日股價大幅波動，股民要點跟？債務危機憂慮消化晒未？
政治局會議亦強調，要擴大消費，上至汽車、家電，下至體育休閒、文化旅遊都要扶持，市場認為有助帶動經濟復甦；一批車股顯著上升，當中小鵬(09868)抽升12%，不過板塊已累升不少，仲有冇得再升？首選邊隻？另外，家電、體育用品股等前景又係點？
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