【產經直播】內地出招　港股淡友要撤軍？

中共中央政治局會議提前召開，港股周二(25日)顯著反彈。恒指高開504點後，愈升愈有，最多曾升797點，高見19,465點。最終收市升766點，報19,434點，大市成交1,421億元。在國策利好支持下，港股可以上望咩位？

《東網Money 18》搵嚟大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道