汪敦敬：香港經濟似弱仍強　理據係...

近期，香港進一步悲情洋溢，對經濟充斥着負面情緒，出現不少「牛市不會回來！」、「走入熊市！」的論調。的確近年市場是被政治、疫情甚至社會的悲情所凌駕，令市場扭曲發揮！

不過筆者仍然想說：看得太負面的人可能出現了三個盲點：第一，香港現在這個情況並不是泡沫經濟或者泡沫爆破的現象；第二，香港經濟的確真正在改善的進展中，無論以失業率、加人工及GDP趨勢去看，我們的市場是不斷在前進，只是未合乎人們的期望而已；第三，香港財富沒有被蒸發，香港M3仍然是在上升通道，甚至基於存款量遠高於借貸量，加息其實令香港的整體財富正在增長中。以上三點也和過去的不景氣市況截然不同。

常言道，數據可證明一切，但是並不是很多人看到數據的真諦！例如香港有不少數字是可以反映到我們的經濟有否惡化，但是很多人都只是看到香港的負資產增加了幾多，其實有一個更重要的數據就是斷供率，最新截至5月份按揭貸款拖欠比率只是0.07%，這是個很強勁的因素，代表了在過去如何悲情交戰之下，絕大多數超過99.9%的業主都在很穩健的財務上。

筆者認為，今次香港人太急了，經常都想香港來一個大恢復，上次香港失業率高企是2003年年中的時候，去到2008年年中才去到3%左右，但現在復常後半年，我們已經回復到這個水平，筆者覺得有很多好的因素正在發生中，應該要好好地掌握。

祥益地產總裁 汪敦敬