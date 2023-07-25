6月港甲級商廈空置率升至12.6%　租金連挫14個月

本港商廈市場持續低迷，未見起色。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，6月整體甲級商廈空置率，較5月月再升約0.2個百分點至約12.6%，已連漲3個月，至於，上月整體甲廈平均呎租按月亦挫約0.5%，更連跌14個月。

該行報告顯示，以分區作統計，上月有4個地區的甲級寫字樓空置率上升，其中，灣仔及銅鑼灣空置率按月升約0.3個百分點至約10%，為漲幅最大地區，其次是中環，空置率約9.4%，較5月升約0.2個百分點，而港島東及九龍東則分別錄約12.5及20.1%，同樣按月漲約0.1個百分點。尖沙咀空置率則按月回落約0.1個百分點至約10.7%。

至於6月整體甲廈錄得約有12.1萬方呎負淨吸納量，平均呎租約54.1港元，按月再低約0.3元，期間較矚目的租賃成交為國際律師事務所承租鰂魚涌太古坊一座一層樓面，涉及租用面積約2.19萬方呎，該行現有辦公室位於金鐘統一中心。

仲量聯行商業部執行董事嚴威程表示，甲級寫字樓租金較2019年高峰期已回落約31%，吸引部分公司趁機承租優質辦公室以提升工作空間，預期今年下半年寫字樓市場，仍會由整合辦公室及提升工作空間的需求所主導。

該行香港研究部資深董事鍾楚如補充，6月整體寫字樓租金按月下跌，當中，灣仔及銅鑼灣，以及尖沙咀的租金分別微升約0.1%和0.2%，而中環租金則下跌約1%。