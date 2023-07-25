德信中國公布一系列股權轉讓協議

另於2023年7月25日，浙江精潤企業管理有限公司(該公司一間間接非全資附屬公司)，作為買方，與宇誠集團股份有限公司，作為賣方二，杭州浙豫企業管理有限公司，作為目標公司一，德清綠城浙豫置業有限公司，作為項目公司一，共同訂立股權轉讓協議二，據此，賣方二同意出售而買方同意購買目標公司一10%股權，代價為人民幣1,800萬元。目標公司一主要從事房地產業投資業務，目標公司一擁有項目公司一100%權益。於完成收購事項一後，本集團將擁有目標公司一100%權益，且目標公司一將入賬列作本集團的附屬公司，其財務業績將併入本集團綜合財務報表。

董事會欣然宣九，於2023年7月25日，浙江精潤企業管理有限公司(公司一間間接非全資附屬公司)，作為買方，與杭州浙真企業管理有限公司，作為賣方三，浙江潤冠企業管理有限公司，作為目標公司二，德清綠信置業有限公司，作為項目公司二，共同訂立股權轉讓協議三，據此，賣方三同意出售而買方同意購買目標公司二45.5%股權，代價為人民幣8,190萬元。

董事會宣布，於2023年7月25日，浙江精潤企業管理有限公司(公司一間間接非全資附屬公司)，作為買方，與宇誠集團股份有限公司，作為賣方二，浙江潤冠企業管理有限公司，作為目標公司二，德清綠信置業有限公司，作為項目公司二，共同訂立股權轉讓協議四，據此，賣方二同意出售而買方同意購買zd1

目標公司二10%股權，代價為人民幣18,000,000元。目標公司二主要從事房地產業投資業務，目標公司二擁有項目公司二100%權益。於完成收購事項二後，本集團將擁有目標公司二100%權益，且目標公司二將入賬列作本集團的附屬公司，其財務業績將併入本集團綜合財務報表。