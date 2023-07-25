中原按揭：6月轉按登記量975宗　按月增2.7%

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2023年6月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄975宗，按月增2.7%，2023年上半年累計錄得6,242宗轉按登記，較去年同期10,918宗減少42.8%。

王美鳳表示，今年轉按申請在第二季起逐步上升，尤其在5月份起銀行先後提高按揭回贈至近年新高，根據金管局住宅按揭統計，5月份新批轉按貸款大幅增加50%，創6個月新高；加上本月政府放寬按揭成數及按保樓價上限，不論轉按或轉按套現、甩按保、轉走發展商按揭/財務按揭，亦較以往容易，吸引用家因應不同需求申請轉按兼賺銀行回贈，轉按誘因加大推動本月轉按申請明顯增加，預期第三季將反映轉按貸款量明顯上升。

她續稱，今年上半年轉按登記量明顯下跌是因為去年下半年銀行上調按揭計劃息率，令轉按息率略高於一般供樓人士原有供樓利息，削弱轉按誘因。

數據顯示，6月份四大銀行轉按巿佔率減1.8個百分點至68.3%，期內滙豐銀行轉按巿佔率按月升0.9個百分點至25.1% (245宗)，連續6個月蟬聯轉按冠軍；上半年計，滙豐轉按市佔21.3%，登記量1,327宗，按年減少21.7%，升一級排第一。