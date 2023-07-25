北角建康花園減至720萬沽　呎價1.21萬創屋苑近年新低

港島區單幢私樓錄低價成交，北角建康花園套三房單位，減價120萬元沽出，呎價約12,142元料屬該廈近年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角建康花園低層D室，實用面積約593方呎，套三房間隔，成交價720萬元，呎價約12,142元屬屋苑近年新低，原業主叫價840萬元，減幅約14%。

●中原林志達表示，北角海天峰兩星期內錄得3宗買賣，包括1座高層A室，實用面積約998方呎，套三房連工人套房間隔，享煙花海景，叫價3,200萬元，減至2,850萬元沽出，呎價約28,557元。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣泓景臺7座高層F室，實用面積約735方呎，套三房間隔，最初開價1,328萬元，減至1,278萬元沽出，減幅約4%，呎價約17,388元。

●香港置業曾家輝稱，何文田怡安閣中層5室，實用面積約1,195方呎，三房連書房及工人套廁間隔，以約1,280萬元放盤約3個月，區外客議價後決定以1,210萬元購入，呎價約10,126元。

●利嘉閣莊雅琁表示，九龍灣德福花園K座高層4室，實用面積約551方呎，兩房間隔，買家為上車客，單位原先開價700萬元，議價後以略低於市價的630萬元成交，呎價約11,434元。

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新界區

●中原鄧凱欣表示，將軍澳日出康城LP6的3座中層G室，實用面積約378方呎，一房間隔，開價約630萬元，議價後以608萬元易手，呎價約16,085元，約5年帳面升值約40.7萬元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳居屋唐明苑B座中層8室，實用面積約639方呎，三房間隔，未補價第二市場開價600萬元，減至568萬元沽，呎價逾8,888元，新買家為外區上車客。

●中原黃偉杰指，馬鞍山區7月暫錄約55宗二手買，按月增加約兩成多，翠擁華庭7座高層C室，實用面積約858方呎，套三房及儲物房間隔，開價約1,100萬元，議價後售938萬元，呎價約10,932元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田居屋愉田苑C座中層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1個月，未補價第二市場叫價540萬元，減至525萬元成交，呎價約11,266元。

●美聯彭曉君指，大埔天鑽1座頂層連天台戶，實用面積約524方呎，兩房設計，以888萬元放售，獲後減價至818萬元後，獲外區用家以798萬元承接，呎價約15,229元，約3年多帳面蝕約90.3萬元。

●中原譚秀琼表示，元朗加州花園紫蘭徑單號屋，實用面積約1,371方呎，開價約1,680萬元，議價後售1,480萬元，累減200萬元，呎價約10,795元，新買家為換樓客。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑C座低層7室，實用面積約650方呎，綠表客獲減價10萬元，於未補價第二市場以390萬元購入上址自用，呎價約6,000元。

●美聯梁浩文表示，屯門海典軒2座高層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，辣招鬆綁後以660萬元放售，獲區內用家議價40萬元，以620萬元承接，呎價約13,567元，持貨3年多帳面升值50萬元。

●美聯陳偉健指，葵涌夾屋浩景臺5座低層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，自由市場最初於6月開價550萬元放售，近日減價至530萬元獲同屋苑租客洽購，終以515萬元承接自用，呎價約10,574元。

●中原吳家威稱，東涌區7月錄約20宗二手買賣，按月增約一成多，東堤灣畔6座低層F室兩房戶，實用面積約607方呎，加息壓力下降價20萬元，獲上車客以730萬元承接，呎價約12,026元，約5年帳面升值12萬元。

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