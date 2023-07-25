美股個別發展　Spotify績後挫近一成

美股周二早段個別發展，道指跌25點，報35,385點；標指升5點，報4,559點；以科技股為主的納指升75點，報14,134點。恒指夜期報19,459點，跌28點，高水25點。

截至本周一，道指已連升11個交易日，創下2017年以來最長的升浪。許多指標亦繼續預示後市可能仍有更多上漲空間，包括有過百年歷史的「道氏理論(Dow Theory)」。LPL Research首席技術策略師Adam Turnquist指出，道瓊斯交通平均指數上周已創下52周新高，而道指的表現也有突破，當兩個指數互相引證升勢時，則構成了買入信號。

他引述歷史數據指，當上述兩個指數都出現突破後，標指接下來12個月的平均回報率為10.5%。他又補充指，兩項指數都是在大成交之下突破，進一步證明本輪升勢可靠。

話雖如此，摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，全球利率上升、消費者積蓄減及令人不安的地緣政治環境，可能會引發另一輪市場波動甚至是跌浪。在他看來，美股的升勢極度集中在少數大型科技股，意味市場可能存在泡沫；而且宏觀經濟指標很快就會反映出貨幣政策緊縮帶來的滯後影響。

企業消息方面，美股季度業績期已步入高峰，陸續有更多大型企業放榜。串流音樂播放平台Spotify公布上季業績，第二季度淨虧損擴大至3.02億歐元，去年同期為1.25億歐元。值得留意的是，Spotify在公布業績前一日正式宣告了加價消息，香港用戶亦受到影響，個人用戶每月訂閱費用從58港元提高至68港元。該公司股價早段跌9.77%。

工業股3M公布截至6月底止一季業績，期內收入按年升4%至83.25億美元，公司股價升5%。