棄星來港？新加坡生科公司Mirxes向聯交所遞上市申請

新加坡核糖核酸(RNA)技術公司Mirxes向聯交所遞交上市申請，中金及建銀國際為聯席保薦人。

據初步招股文件，該公司於2014年成立，主要開發及商業化基於血液的microRNA(miRNA)檢測試劑盒，以成為癌症及其他疾病早期檢測產品，現有8款，目前尚未有盈利。截至今年4月底止4個月，該公司虧損2,158.7萬美元，較2022年同期蝕1,698.14萬美元擴大；收入按年大幅增長64.82%至577.51萬美元；研發開支665.93萬美元，按年上升66.21%。

值得留意的是，其用於檢測胃癌的GASTROClear為核心產品，已於2019年9月獲得新加坡衞生科學局(HSA)的C類體外診斷產品(IVD)證書，並成功商業化，為全球首款及唯一一款獲批准進行胃癌篩查的分子診斷IVD產品，並計劃於2023年第4季前向中國國家藥監局提交註冊申請。

該公司先後進行4輪融資，最近一輪於今年7月完成，集資5,000萬美元，投資後估值達6億美元。上市前股東包括華潤集團、建設銀行有份的投資控股公司建成開元、日本三井物產、新加坡科技研究局、美國醫療保健基金Rock Springs Capital、中資風險投資公司高榕資本等。早於2021年，已有傳公司計劃以12億美元估值，與特殊目的收購公司(SPAC)合併，並在美國上市，惟一直只聞樓梯響。

是次集資所得將用於核心產品研發、監管備案及生產以及商業化；於為正在進行及計劃進行的研發提供資金；加強及整合其「端到端」能力；及用作營運資金及其他一般企業用途。