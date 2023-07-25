新盤UPDATES：紅磡項目已上樓書 最快周三開示位

市區兩個全新盤伺機而動，紅磡樓盤最新已上載樓書，最快周三(26日)向傳媒開放示範單位。至於油塘項目的宣傳推廣持續。另外，旺角餘盤貨亦部署下月以現樓形式重啟銷售。

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH已上載樓書

●旺角ONE SOHO已取得滿意紙 下月交樓

●油塘親海駅II視乎天氣決定開價日子

●青衣明翹匯周六起招標賣5伙

●啟德THE HENLEY II兩房售1,462萬元

●黃竹坑站海盈山兩房戶2,050萬元重新沽出

●元朗朗屏雨後一房呎價約16,096元

中原列志揚表示，星星地產旗下的元朗朗屏雨後，最新錄得10樓D室的成交，實用面積362方呎一房，成交價582.69萬元，呎價約16,096元。買家為區內租客，心儀項目交通便利，加上快將收樓，故購入自用。