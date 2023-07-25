新盤UPDATES：紅磡項目已上樓書 最快周三開示位
2023年07月25日 21:55
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市區兩個全新盤伺機而動，紅磡樓盤最新已上載樓書，最快周三(26日)向傳媒開放示範單位。至於油塘項目的宣傳推廣持續。另外，旺角餘盤貨亦部署下月以現樓形式重啟銷售。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH已上載樓書
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，項目樓書已於周二(25日)上載一手物業銷售資訊網，最快周內開價及開放示範單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，首張價單不少於55伙，將以項目供應量較多的一房戶為主，而特色單位有條件以招標形式出售，有機會於周末進行認購登記。
●旺角ONE SOHO已取得滿意紙 下月交樓
信和置業(00083)發展的旺角ONE SOHO，周二(25日)公布已取得滿意紙，預計於8月起發信通知業主收樓。該公司執行董事田兆源表示，樓盤迄今累售191伙，套現逾13億港元，部署下月中以現樓形式發售餘貨，並將以市價推售。發展商是日首度開放該盤現樓會所供傳媒預覽。
●油塘親海駅II視乎天氣決定開價日子
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅II，周二(25日)公布會維持周內開放示範單位的計劃，有望短期內展開銷售。該集團營業部首席經理郭子威透露，親海駅II的推售工作已準備就緒，會視乎天氣因素再決定項目開價日子。而親海駅I亦會安排於周內上載樓書，並籌備緊接II期發售。他預計，項目提供的「愛才計劃」已接獲逾1,000個查詢，並以一房及兩房戶查詢為主。
●青衣明翹匯周六起招標賣5伙
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周二(25日)上載銷售安排，落實本周六(29日)起招標發售5伙，包括2伙連平台特色戶。將發售單位實用面積為807或808方呎，間隔為三房連儲物室或四房連多用途房。當中，2座1樓A室為實用面積808方呎的四房戶，連268方呎平台。項目招標期截至10月31日。
●啟德THE HENLEY II兩房售1,462萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，昨日以1,462.33萬元售出1座26樓D室，實用面積476方呎兩房，呎價約30,721元。
●黃竹坑站海盈山兩房戶2,050萬元重新沽出
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周二(25日)重新沽出昨日遭取消交易的2B座29樓B室，為實用面積678方呎的兩房單位，最新成交價為2,050.85萬元，呎價約30,249元。
●元朗朗屏雨後一房呎價約16,096元
中原列志揚表示，星星地產旗下的元朗朗屏雨後，最新錄得10樓D室的成交，實用面積362方呎一房，成交價582.69萬元，呎價約16,096元。買家為區內租客，心儀項目交通便利，加上快將收樓，故購入自用。