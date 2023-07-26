東方日報B1：炒華救市　恒指飆近800

近日召開的中央政治局會議主張加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心、優化內房政策，防範風險，「救市」的意味甚濃，尤其是提到要「活躍資本市場」，「平台經濟大有可為」，刺激資金一擁而上，估值低迷的科技股，以及被狂沽的內房股周二均大反彈，推動恒指全日曾飆近800點，收市升4.1%或766點，報19,434點，重上被喻為「牛熊分界線」的250天移動平均線。

恒指高開504點，見19,172點，升幅之後不斷擴大，午後突破牛熊線，曾升797點，高見19,465點，最終收報19,434點。國企指數報6,604點，升333點或5.31%；科技指數報4,257點，升242點或6.04%。

另據報該企與海通國際接觸並研究為即將到期的離岸債務尋求解決方案，但暫無定案。該股仍升14.66%。

至於建銀國際重申，恒指在18,000點附近有較好支持，毋須過度悲觀，更料第三季有望反彈，上望21,500至22,000點。