東方日報B1：炒華救市 恒指飆近800
2023年07月26日 00:03
東網電視更多新聞短片
港股總成交額激增至逾千四億元，創逾一個月新高。(中新社圖片)
近日召開的中央政治局會議主張加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心、優化內房政策，防範風險，「救市」的意味甚濃，尤其是提到要「活躍資本市場」，「平台經濟大有可為」，刺激資金一擁而上，估值低迷的科技股，以及被狂沽的內房股周二均大反彈，推動恒指全日曾飆近800點，收市升4.1%或766點，報19,434點，重上被喻為「牛熊分界線」的250天移動平均線。
恒指高開504點，見19,172點，升幅之後不斷擴大，午後突破牛熊線，曾升797點，高見19,465點，最終收報19,434點。國企指數報6,604點，升333點或5.31%；科技指數報4,257點，升242點或6.04%。
大市總成交額激增52.82%至1,430.3億元，創逾一個月新高；主板沽空比率回落至16.01%。「北水」周二(25日)經港股通淨沽出61.2億元，當中盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)及南方恒生科技(03033)分別遭淨沽出41.5億元、30.89億元及4.71億元。
中央政治局會議後聲明沒提「房住不炒」引發市場無限遐想，內房股爆升，慘遭投行摩通貶目標價至毫子股的碧桂園(02007)飆升18.25%，報1.49元；同系碧桂園服務(06098)急升26.45%，與龍湖集團(00960)升25.57%，成全日最佳藍籌。至於碧桂園境內債全線反彈，「21碧地02」債價升1.03倍至60.27元人民幣。
之前被內房拖累的內銀及內險股亦做好，招商銀行(03968)、中國人壽(02628)分別升10.59%及8.21%。獲監管支持的平台經濟股份如阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)升6.15至7.84%。80隻藍籌股幾乎全線揚升，僅華潤電力(00836)及中國石油(00857)逆市跌2.55%及0.17%。
不過，券商野村指出內房問題難以在短期內解決，且相信當局不會推出大規模的棚戶區改造計劃，但大城市一些現有限制措施或略為放寬。實際上，具國資背景的遠洋集團(03377)才承認整體流動性高度承壓，帳面可動用資金「幾近枯竭」，公司債券按期足額兌付存在較大困難，下周到期之境內債「18遠洋01」將於本周召開持有人會議，尋求展期一年。
另據報該企與海通國際接觸並研究為即將到期的離岸債務尋求解決方案，但暫無定案。該股仍升14.66%。
至於建銀國際重申，恒指在18,000點附近有較好支持，毋須過度悲觀，更料第三季有望反彈，上望21,500至22,000點。