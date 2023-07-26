鄭勤龍：港股短線向上阻力不輕　中線料強勢

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地山謙》變《地雷復》之中，在《易經》，「地」為地勢最低處，可理解為分隔地面與天空的地平線。今「謙」卦和「復」卦皆帶有地元素，形成了一個向上阻力，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，或可預示指數在短期內的阻力或不輕。

承接上周預示恒指短線有望先低後高的《風雷益》變《風地觀》卦，恒指上周三(19日)在18,826點開市，當日指數在低見18,711點後現反彈，翌日(20日)在高見19,215點後現回吐，隨後於周一(24日)低見18,562後見底急劇裂口高升，昨日大市上升了766點，收報19,434點，可說是已應驗了預示恒指在短期內的走勢或仍然反覆，忽起忽落，但當損無可損之時，便是益的開始，而且由於「風」的特性並無定向，因此在大市尋底之後，往往便會往相反方向而行走，形成一個先低後高的格局。

「謙」卦的卦象為崇高的山居於地下之象，有高而不踰越之意，以此表示君子謙卑處世之道， 然而若將其卦象應用於分析恒指的走勢，便可引申為難以踰越的阻力線。

然而由於變卦是「復」卦，《序卦傳》曰：「物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以《復》。」復卦則是陽氣剝除完畢之後，又重新回來之象，可見調整只屬短暫性，在中線而言仍可繼續保持着強勢。

玄學金融家 鄭勤龍