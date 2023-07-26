鄧建初：北水對撼外資沽空盤　散戶點做能賺錢？

外圍股票市場普遍上升，唯港股斯人獨憔悴。細觀市況，北水做好友力掃、外資變身淡友對壘，狂沽的情況屢屢在金魚缸發生，難免聯想到金融戰爭。

上午淡友大獲全勝，曾大跌304點，怎料下午北水流入護航，候沽盤用得七七八八時大舉入市，直至收市跌幅明顯收窄至下挫63點。可惜的是，未能完全修復失地。然而，總算挽回股民瀕臨絕望邊緣的少許信心，而外資沽空盤亦略為收斂，不致如入無人之境。

籠罩市場的悲觀情緒揮之不去，部分股民索性離場棄戰。處於此惡劣環境，仍有戰意的股民更應冷靜行事，採取打游擊之「敵進我退、敵退我進」策略，有如打麻將般密食當三番，有胡就要食，保本之餘還可增加本錢，並靜待沽空盤節節後退時，才大舉出擊，方為上策。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)