鄧建初：北水對撼外資沽空盤 散戶點做能賺錢？
2023年07月26日 06:00
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外圍股票市場普遍上升，唯港股斯人獨憔悴。細觀市況，北水做好友力掃、外資變身淡友對壘，狂沽的情況屢屢在金魚缸發生，難免聯想到金融戰爭。
上周三(07月19日)就曾出現北水流入172.25億港元，創出兩年半以來新高，其中流入反映恒生指數成份股之盈富基金(02800)高達91億港元。同期對撼之外資，沽空金額高達353億港元，創1997年有紀錄以來新高。沽空金額最多股份亦為盈富基金152.5億港元，較上日激增706%。好淡雙方上演多時之金融戰爭再度激烈拼鬥。
上午淡友大獲全勝，曾大跌304點，怎料下午北水流入護航，候沽盤用得七七八八時大舉入市，直至收市跌幅明顯收窄至下挫63點。可惜的是，未能完全修復失地。然而，總算挽回股民瀕臨絕望邊緣的少許信心，而外資沽空盤亦略為收斂，不致如入無人之境。
香港經歷了近五年的跌市，源自美國前任總統特朗普年代揭開貿易戰幔，至現任拜登政府變本加厲打壓中國，進而累及香港。暗地裏持續進行影響本港經濟的金融戰爭，且看騰訊(00700)最大股東南非基金、阿里巴巴(09988)單一大股東日本軟庫集團、及手持比亞廸(01211)重倉之美國股神巴菲特，竟然差不多同一時間高調沽售持有本港掛牌的重磅股。魔咒一開，不但阻止恒指由熊變牛，更連番追殺中概股。
籠罩市場的悲觀情緒揮之不去，部分股民索性離場棄戰。處於此惡劣環境，仍有戰意的股民更應冷靜行事，採取打游擊之「敵進我退、敵退我進」策略，有如打麻將般密食當三番，有胡就要食，保本之餘還可增加本錢，並靜待沽空盤節節後退時，才大舉出擊，方為上策。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)