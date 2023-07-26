陳錦興：內地經濟有望好轉　物流業盈利料改善

順風同城主要於內地從事同城即時配送服務，包括為商家及消費者提供同城配送服務，以及主要為物流公司提供最後一公里配送服務，並已迅速成長為內地最大的第三方即時配送服務平台。

順豐同城預期於截至今年6月底止6個月實現盈利，而去年同期公司擁有人應佔綜合淨虧損約1.44億元人民幣。期內集團收入增長良好，訂單密度增加、努力改善業務結構及進一步提升網絡規模經濟效應。另一方面，得益於科技驅動，集團毛利率及費用率持續改善。

順風同城上望12元

內媒報道，順豐同城近日接入滴滴快送平台，服務範圍覆蓋北京、深圳、杭州等逾300個城市，提供「經濟幫送」和「專人直送」兩種即時配送服務，並設有24小時同城取送、跑腿、幫買等各種服務。這一動作，有望進一步提高順豐同城業務的覆蓋面，擴大C端消費者規模。據此前財報，順豐同城C端活躍消費者2022年度達到逾1,560萬人，按年增長47.5%。

展望未來，即時配送市場規模的增長料持續，騎手供應充足，也有利業務發展及成本管理，預期順豐同城今年可轉虧為盈。其股價上半年呈反覆，惟整體仍可跑贏大市，基於業績改善及下半年前景仍佳，預期股價可反覆再升，建議10.2元吸納，上望阻力位12元，支持位9元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)