道指連升12日　油價再漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.36；港匯見7.8084；離岸人民幣(CNH)報7.1470；美元兌日圓處141.06；歐元報1.1045，英鎊報1.2884。現貨金價處1,965美元。布油報82.83美元，紐油報79.26美元。比特幣跌至29,179美元。道指期貨跌43點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約100點。

●道指周二(25日)收市報35,438點，升26點，升幅0.08%，連升12日，再創2017年2月以來最長升浪。標指收報4,567點，升12點或0.28%；納指收報14,144點，升85點或0.61%。

●英國富時100指數收報7,691點，升13點，升幅0.17%。德國DAX指數收報16,211點，升20點，升幅0.13%。法國CAC指數收報7,415點，跌11點或0.16%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,304點，跌129點。

●7月夜期期指收市報19390點，跌97點，低水44點，成交23140張。

●紐約期油收報每桶79.63美元，升1.13%。倫敦布蘭特期油價收報83.64美元，升1.09%。

●紐約期金收報每安士1,963.7美元，上升0.1%。

●日本日經225指數早段跌150點，企32,500點水平。

●ASMPT上半年股東應佔溢利6.25億港元，按年倒退64%；每股盈利1.52元，派中期息每股0.61元。

●美國7月份會議局消費信心指數由6月的110.1，升至117的兩年高位，高過市場預期。

●標普/Case-Shiller公布，美國5月20大城市樓價指數按年跌1.7%，跌幅細過預期。

●IMF上調2023年全球經濟增速至3%，但警告經濟並未完全走出下行風險。

●寧德時代上半年淨利潤按年大增1.53倍，動力電池全球市佔率提升。

●Tesla於中國市場第二季收入57億美元，按年增長超過5成。

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