微軟季度收入指引遜分析師預期　股價市後挫4%

微軟(Microsoft)截至6月底的第四季業績出爐，總收入561.89億美元，按年上升8%，高過預期的554.7億美元；經營利潤242.54億美元，上升18%；純利200.81億美元，按年上升20%；每股盈利2.69美元，高於預期的2.55美元，上升21%。不過，微軟發布季度收入指引低於分析師預期，令股價周二(25日)在市後延長交易時段下跌約4%。

微軟提供的收入指引低於分析師預期，部分原因是Windows領域疲弱。此外，Azure雲收入增長從上一季的27%放緩至26%，也超出分析師預期，至於公司的研發成本亦自2016年以來首次下降。

微軟財務總監Amy Hood在分析員會議上表示，預期7至9月的首季度收入介乎538億至548億美元，以中位數543億美元計，反映8%增長，但低於市場預期的549.4億美元。以Windows操作系統為主的營運部門表現不佳，收入預期介乎125億至129億美元，低於市場預期的132.2億美元。

Hood指出，隨着微軟進行投資以滿足AI服務不斷增長的需求，該公司應該會在2024財年下半年看到收入增加的影響，而不是上半年。

微軟董事長兼行政總裁官納德拉(Satya Nadella)表示，各部門不僅要了解如何，而且要幾快，並安全、負責任地應用下一代AI來應對面臨的最大機遇和挑戰，公司仍專注於引領新的AI平台轉變，幫助客戶使用微軟雲，以從其數字開支中獲得最大價值，以及令營運事半功倍。