Twitter改名搞出大頭佛　呢兩家巨企會否高抬貴手？

SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)將旗下社交平台Twitter易名為「X」可能搞出個大頭佛！外媒報道，包括Meta及微軟(Microsoft)等巨型科企在內的公司，早已註冊了與「X」相關的智識產權。假如Twitter誓要將商標改為「X」，或透過法庭解決。

Twitter網頁版周一(24日)告別經典的藍色小鳥，改以「X」為商標，相信App版完成更新後，藍色小鳥都會消失。然而，外媒引述商標律師Josh Gerben表示，根據他的統計，在美國有近900個商標使用了「X」，遍佈各行各業。Twitter若堅持用「X」作為商標，肯定會被某人起訴。

以去年Facebook改名Meta為例，當時就面臨投資公司Metacapital及虛擬實境公司MetaX提出商標訴訟。事實上，微軟自2003年起就擁有與旗下電動遊戲系統Xbox相關的「X」商標。Meta擁有一個在2019年註冊的商標，亦包含字母「X」，用於軟件及社交平台等領域。不過Josh Gerben估計，Meta和微軟可能不會就Twitter改名「X」而提起訴訟，除非他們認為Twitter侵犯了他們建立的品牌資產。

即使Twitter最終成功改名，其他公司仍可以使用「X」。律師事務所Loeb & Loeb商標律師Douglas Masters表示，鑑於保護單個字母非常困難，尤其是像「X」這樣在商業上很受歡迎的字母，Twitter可以尋求的保護可能僅限在與公司「X」商標相似的圖形。