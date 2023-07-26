【高盛推介】騰訊急彈後重回330元水平 資金積極吸納
2023年07月26日 12:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股(00700)本周一(24日)跌至320港元水平後，周二(25日)急彈重上340元水平，升約6.2%。周三(26日)早上輕微低開後跌幅擴大，最低見338.4元。現報339.4元，跌約1.6%。有券商指國務院促進改善私營企業經營環境，加快改善企業現金支付情況，該行繼續偏好互聯網行業。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周一錄得約2,070萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約1,350萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，騰訊於周二獲北水轉向買入，錄得約12.9億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面可留意屬行使價410元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一的騰訊購(16946)。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(18132)。高槓桿選擇可留意騰訊購(16667)。牛證方面可留意騰訊牛(68829)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購(16946)，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.4倍，行使價410元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
騰訊購(18132)，行使價380.2元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、高敏感度。
騰訊購(16667)，行使價410.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿。
騰訊牛(68829)，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率14.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽(15526)，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8倍，低面值、高槓桿。
騰訊沽(18306)，行使價315.96元，2023年12月18日到期，實際槓6.5倍，貼價。
騰訊熊(67558)，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率14.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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