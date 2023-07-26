富達：中國不會推大規模刺激經濟措施

富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery表示，中國政府仍專注於支持經濟復甦，7月召開的政治局會議表明將促進房地產市場平穩健康發展、積極擴大內需消費及穩就業。

該行認為，中國疫後經濟將持續復甦，過程中政府不會推出大規模的刺激經濟措施，但支持經濟的政策將持續，以實現今年5%的經濟增長目標。

他指，房地產市場持續疲軟，特別是於今年6月。展望未來，政治局會議後或會有更多刺激措施出台，惟預期措施規模不會太大，並預期政府持續採取溫和及具針對性部署，促使經濟的主要驅動力從基建及房地產，轉移至製造業和消費。

他提到，近年中國新增職位的增長放緩，不僅受到疫情影響，也受到政府對部分領域如科技、創新、教育，及某程度上對房地產行業收緊監管所致。目前中央及地方政府正推出措施提振就業市場，恢復企業，尤其是中小企的信心，對促進年輕人就業最有效用，長遠而言年輕人失業率料將下降。

富達評估短期政策，例如放寬房地產相關限制，應可促使樓價再次上漲，但任何重大基建投資如交通基建，或較難支持政府實現其經濟目標。中國政府銳意投資於高科技及工業自動化，藉此提高生產力，將對國內經濟帶來巨大影響。

該行認為，中國市場目前估值吸引，所有行業的盈利修正等待觸底回升，預期即將展開的上半年業績期或會帶來驚喜，且中長線投資中國市場的利好因素仍穩健，但考慮到經濟復甦的情況不一，投資者應保持審慎。