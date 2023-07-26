日本「搶人才」奏效！外國居民近300萬創新高

儘管日本公民人數以破紀錄的速度減少，惟該國「搶人才」成效顯著，補充不少生力軍。截至今年1月1日，持有居留證的外國人數量增加約28.95萬人，是3年來的首次增加，增幅更是2013年以來最大。外國居民人數達到299萬人，創下歷史新高。

日本媒體報道，基本上日本全國的外國人居民數量都有所增長，以日本1,747個市町村中，有近86%增加了外國居民。當中仍以東京最多外國人進駐，共增加了63,231人，總數達到581,112人，帶動東京人口出現正增長。至於大阪期內增加了24,963名外國居民；名古屋所在地愛知縣，則增加了19,326名。

根據國立人口社會保障研究所的預測，外國人佔日本人口的比重，在2067年將突破一成，達到10.2%。不僅在大城市，外國居民在農村地區也將會成為生活的重要組成部分。日本國際協力事業團估計，至2040年，日本政府還需要引進約674萬外國人才，才能實現經濟增長目標。

據報，截至1月1日，日本總人口為1.224億人，按年減少超過80萬人，為1968年以來最大跌幅。