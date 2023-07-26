滙豐夥JA推青年創業體驗計劃　料逾6千名學生受惠

滙豐銀行慈善基金與青年成就香港部（JA HK）公布，推出為期3年的「HSBC x JA青年創業體驗計劃」，讓中學生親身體驗企業家的工作點滴。超過300名滙豐義工將會擔任參加者的「業務顧問」，預期超過6,000名學生將會受惠。

「HSBC x JA青年創業體驗計劃」旨在培養14至18歲學生解難和批判思考的能力，從而讓他們認識企業家必須具備的基本特質。另外，鑑於新經濟和未來職場的關鍵在於創新和科技，計劃亦會協助提高他們對有關方面的認知。參加者需要構思一個商業計劃，繼而在7個月內付諸實行。這些「學生企業家」在「業務顧問」的指導下，讓參加者將創新意念和科技趨勢套用於撰寫業務計劃、籌集資金、生產及營銷產品，以及財務規劃等。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，滙豐銀行慈善基金一直重點支持本港的青年發展。全港有大約4,000家初創企業和超過34萬家中小企，是整個經濟的骨幹，由此可見，企業家精神對這個國際城市非常重要。透過「HSBC x JA 青年創業體驗計劃」，各「學生企業家」能夠親身體驗，並獲得友師的指導，是非常難得的機會。