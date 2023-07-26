【蝕讓成災】上半年貶價轉手1967宗　創13年新高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，今年上半年錄得虧損的轉手個案共1,967宗，是2010下半年樓市辣招出台以來，創13年最多。虧損宗數佔整體比例約14.6%，更為2009下半年以來的14年新高。

相反，上半年全港共錄11,381宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達84.6%，除連跌10個「半年度」外，亦創14年新低，並較去年下半年的87.4%，再跌2.8個百分點。

平均獲利幅度方面，上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為49.5%，較去年下半年跌3個百分點，為近21個半年度(即10年半以來的新低。

按物業轉售價格劃分，以801萬至1,000萬元的獲利比率最高，惟按半年跌了3.5個百分點，報87.1%。若以屋苑層面分析，將軍澳日出康城、天水圍嘉湖山莊及荔枝角美孚新邨，分別以304宗、164宗及145宗獲利登記，成為上半年擁有最多私宅轉手賺錢個案的三大屋苑，而各自獲利比率分別達約80.2%、約88.2%及約78%。

陳海潮指出，雖然預期下半年樓市整固後仍傾向上升，惟升幅難抵之前在樓市高峰期兼高溢價入市者，故料獲利比率及賺幅仍然受壓，惟跌幅料進一步收窄，冀下半年獲利比率料守在83%之上，而賺幅望守於48%水平。