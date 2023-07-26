道期跌18點 美匯企100關 日圓處140
2023年07月26日 16:19
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美匯指數報100.903；港匯見7.8045；離岸人民幣(CNH)報7.1494；美元兌日圓報140.54；歐元處1.1070；英鎊報1.2902。金價報1,971.48美元。油價微跌0.3%，布油報83美元，紐油處79.36美元。比特幣見29,218美元。道指期貨跌18點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
22:00 美國6月新屋銷售
●港股下跌，恒生指數全日報19,365點，跌69點或0.4%，主板成交874.92億元
-傳螞蟻集團計劃重組，為重啟在港IPO鋪路。
-新加坡生物科企覓瑞來港上市，估值逾54億元。
●內地A股全線向下，其中滬綜指跌8點或0.26%，收報3,223點，成交3,283億元人民幣。
-《財星》中國500強揭盅，頭十名差不多國企霸晒！
-富達：中國不會推大規模刺激經濟措施。
-官媒︰激發市場活躍政策有望密集出台。
-急升後轉弱！人民幣兌美元貶至7.15水平。
香港經濟：
●外派駐港員工薪酬福利年均218萬元，全球排第5遜內地。
●上半年1967宗私宅轉手要輸錢，創13年新高。
外地經濟：
●格羅斯睇淡美股，中美經濟放緩將壓倒AI熱潮。
●日本人口連續14年下降，新生兒數目首次低於80萬。
●日本「搶人才」奏效！外國居民近300萬創新高。
●澳洲第二季通脹放緩至6%，央行或繼續暫停加息。
企業消息：
●微軟季度收入指引遜分析師預期，股價市後挫4%。
●星主權基金GIC五年回報遜色，CEO承認未脫困。
●又內鬥！TikTok擬在美國推電商，挑戰兩家中企。
●Snap睇淡廣告需求，財務指引遜預期，市後急插19%。
●Twitter改名搞出大頭佛，呢兩家巨企會否高抬貴手？