港交所與印尼證券交易所簽署合作備忘錄

港交所行政總裁歐冠昇（左二）印尼證券交易所總經理Iman Rachman（右二）在印尼證券交易所交易大堂簽署合作備忘錄，並由香港交易所董事謝清海（左一）及印尼證券交易所董事長John A. Prasetio（右一）見證。

根據合作備忘錄，香港交易所與印尼證券交易所將在兩地企業跨境上市、產品開發及推動亞洲ESG和可持續金融方面探索合作機遇。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，很高興與印尼證券交易所簽署合作備忘錄，進一步加強香港與東南亞國家之間的互聯互通，連接區內發展迅速及充滿機遇的市場。香港交易所營運亞洲區內最具活力的國際市場，並為國際投資者提供聯通中國內地市場的互聯互通機制；而印尼證券交易所位處東南亞其中一個最富創新力的經濟體，這裏孕育着充沛的人才、創新思維及前沿的新經濟企業。港交所期待與印尼證券交易所共同努力，推動雙方市場繼續合作，連接資本與機遇。

印尼證券交易所總經理Iman Rachman表示，香港是全球領先的國際金融中心之一，希望透過與香港交易所的合作提升印尼資本市場在國際上的地位。通過這次的合作備忘錄，雙方將會繼續就拓展機遇及開發新產品等共同目標緊密合作。