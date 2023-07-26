【產經直播】港股急升後回吐　淡友最後逃生門？

隔晚美股靠穩，惟恒指周三(26日)低開93點，跌幅曾擴至188點，低見19,245點後喘穩，最終收市報19,365點，跌69點。內地加強支持經濟，加上美國聯儲局將於本港時間今晚(周四)凌晨公布議息結果，港股經過上日急升近800點後，周三僅輕微回吐，市底有好轉迹象？是淡友最後逃生門？

另外官媒引述市場人士預計，下一階段資本市場基礎制度將進一步完善，激發市場活躍度的政策有望密集出台，更多提振市場信心舉措可期，市場重回上行周期可能性較大。消息將有利內地金融股？當中又有邊隻會跑出？

中國乘聯會初步預估，7月份狹義乘用車零售銷量料按年下降4.8%至173萬輛，一眾車股受壓。不過車股有國策支持下，有望抖抖再升過？

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