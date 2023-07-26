觀塘啟廸中心全幢工廈放售　估值約2.7億元

受惠政府積極推廣「起動九龍東」計劃，區內工廈具重建升值潛力。高力及第一太平戴維斯周三(26日)公布獲委託聯合代理公開招標觀塘偉業街118號啟廸中心全幢，項目將以現狀連租約形式出售，截標日期為2023年9月28日，物業市場估值約2.7億元，呎價約5,631元，

上述項目於1966年落成，為一座樓高8層工廈，地盤面積約4,520方呎，總面積約47,947方呎。資料顯示，該物業於2014年以約2.07億元購入。高力資本市場及投資服務部副董事劉梓軒表示，是次出售物業坐落位置，距離港鐵牛頭角站僅4分鐘步程，項目最高重建地積比率可達14.4倍，故具重建價值，物業現時由一機構單一營運，易於管理及租金收入穩定。

近年工業大廈受到不少投資者追棒，去年至今已錄得多宗大額成交記錄，如今年2月國際基金集團以17億購入觀塘鴻圖道73至75號的KOHO，以及去年同區駿業街58號宏開中心全幢以7.33億售出。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠指，啟廸中心適合對想以較細金額購入全幢大廈自用作集團總部，或有意擁有大廈命名權的買家，事實上，適逢銀主出售機會，料屬自用或投資首選。