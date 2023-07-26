中原按揭：倘美落實加息　港P料跟加0.125至0.25厘

美國聯儲局將於香港時間周四(27日)凌晨公布議息結果，中原按揭董事總經理王美鳳指出，即使美國通脹率已連月下降至3%，但聯儲局為了決心把目標通脹壓低至2%及防止通脹反彈，市場已普遍預期美國於本星期議息後恢復加息0.25厘。若美國落實加息，本月反映銀行資金成本的1個月拆息繼續上揚並平均處5厘水平，今天1個月拆息為5.13厘，明顯高於目前按息3.5厘逾1.5厘，反映銀行資金成本持續有上升壓力，若明天美國落實加息，預期銀行很大機會上調最優惠利率P，估計加幅介乎0.125至0.25厘。

王美鳳指出，市場預期聯邦基金利率加0.25厘，至5.25到5.5厘，是過去16個月內第11次加息，但由於通脹已達致明顯回落勢頭，加上加息對於通脹影響滯後，預期美國明天加息很大機會屬本輪加息周期最後一次。若本港銀行明天確定上調最優惠利率(P)，相信加幅仍溫和介乎0.125至0.25厘，由於加息期已幾近見頂，意味年內本港按息仍低於4厘水平，本港整個加息周期港P累計加幅或不多於1厘，反映是次加息周期仍錄得歷年較溫和加幅，由於息率具周期性，市場已預期息率見頂後未來息率橫行一段時間後將掉頭回落，相信現時息率因素對樓市影響已輕微。

現時普遍供樓人士選用的H按已升至封頂息率即3.5厘，若本港加息0.125厘，每100萬按揭額，30年期計，每月供款增加約70元，加幅1.6%；若本港加息0.25厘，每100萬元按揭額，同以30年期計，每月供款增加約141厘，加幅3.1%。