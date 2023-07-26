【AI災難】美國1200萬人需轉工　最受害係呢幾類工種...

外媒報道，管理諮詢公司McKinsey & Co.警告，即將來臨的自動化及人工智能浪潮，或取代美國經濟接近三分之一的工作時間，而且，相對男性而言，為何女性更需要擔心自己的職業？

報道指出，除了自動化及人工智能將影響低薪工人的工作權益，美國因為追求零碳排放，亦將減少數百萬個工作職位，最受影響包括石油及天然氣等相關行業。McKinsey預期，及至2030年，將有1,200萬美國工人需要改變職業。

McKinsey稱，美國白領中的律師、教師及建築師等職業，雖然亦將受AI興起波及，但最大變化是執行方式改變，而非大量職位遭摧毀。

反而是低薪階層所受影響最大，包括辦公室助理，客戶服務等職位。又隨着對食品及生產工人的需求減少，黑人和西班牙裔美國人也會受不利影響。而由於上述工種的女性比例太高，料女性需改變職業將是男性的1.5倍。

另報告提到，美國追求零碳排放，料有350萬個職位遭裁減，包括石油、天然氣生產，及汽車製造工人將受到打擊。預期可再生能源建設，對新工廠、充電站等的投資收益或可抵銷70萬個就業機會。