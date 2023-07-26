海之戀‧愛炫美四房2160萬沽出 較3個月前同類成交平一成

收租業主劈價出貨，荃灣海之戀‧愛炫美四房單位，累減290萬元後，以2,160萬元沽出，較過去3個月同類型成交低約6至11%，約6年帳面僅升值約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨7月暫錄約6宗買賣，該盤47座高層3室，實用面積約645方呎，三房間隔，上月開價950萬元，單位已收租多年沒有按揭，降價90萬元，終以860萬元成交，呎價約13,333元。

●中原姚啟聰稱，灣仔囍滙2座高層J室，實用面積約532方呎，一房連儲物房間隔，原先叫價1,468萬元，放盤3個月獲用家以1,400萬元承接，呎價約26,316元，新買家為用家。

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九龍區

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城31座低層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，放盤8個月，最初開價910萬元，曾調整叫價至890萬元，累減40萬元，以870萬元成交，呎價約11,631元。

●中原曾文慧稱，大角咀港灣豪庭7座連平台特色戶，實用面積約484方呎，擁約99方呎平台，今年3月開價810萬元，經多番議價後，終售738萬元，呎價約15,248元。

●中原許永生表示，長沙灣碧海藍天6座高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望開揚海景，最初開價970萬元，現減至905萬元沽出，呎價約18,136元。

●香港置業吳志輝指，荔枝角美孚新邨7月暫錄13宗買賣，包括3期百老匯街56號中層A室，實用面積約778方呎，三房間隔，以約880萬元放盤約3個月後，獲外區客以約815萬元承接作收租之用，呎價約10,476元，低市價約7%。

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新界區

●中原伍潔玲表示，荃灣海之戀‧愛炫美2A座中層B室，實用面積約1,161方呎，四房間隔，享海景，原業主為內地人收租客，累減290萬元，以2,160萬元成交，呎價約18,605元，較同類型成交低約6至11%，約6年帳面僅升值約5%。

●利嘉閣劉俊傑表示，東涌映灣園12座中層H室，實用面積約927方呎，三房連儲物室間隔，外籍買家兩年前開始睇樓，終以955萬元入市，呎價約10,302元，單位約3年帳面只升值約25萬元。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣7月錄約6宗買賣，屋苑6座中層H室，實用面積約537方呎，兩房間隔，早前以610萬元放售，上車客議價20萬元，以590萬元承接，呎價約10,987元。

●美聯袁佩雲稱，青衣盈翠半島9座高層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，早前以890萬元放售，獲區內家庭客議價30萬元，以860萬元承接，呎價約16,538元。

●利嘉閣蕭浩麟透露，青衣居屋青華苑A座低層14室，實用面積約415方呎，兩房間隔，望山景，新買家為區內客，與家人睇樓後後立即還價，未補價第二市場以388萬元購入，呎價約9,349元。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑L座高層7室，實用面積約467方呎，放盤不足一星期，減價15萬元，區內首置客於已補價自由市場以435萬元購入自住，呎價約9,315元，原業主2017年購入，帳面獲利約6萬元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑D座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，綠表客獲減價50萬元，未補價第二市場以370萬元購入自住，呎價約5,692元。

●中原趙愛蓮指，大埔盈峰翠邸6座中層戶，實用面積約997方呎，套三房間隔，開價約1,280萬元，6月時減至1,150萬元，議價後連車位以1,092萬元沽出，呎價約10,953元，新買家為用家。

●美聯林靖如表示，沙田偉華中心1座中層H室，實用面積約297方呎，兩房設計，早前以420萬元放售，買家認為單位銀行估價可達500萬元，故議價25萬元，以395萬元承接，呎價約13,300元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區7月暫錄約56宗二手四賣，聽濤雅苑10座中層E室，實用面積約789方呎，套三房間隔，開價約1,020萬元，議價後以980萬元易手，呎價約12,421元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嵐岸3座低層B室，實用面積約737方呎，三房間隔，望海景，放盤5個月，叫價998萬元，獲買家以973萬元承接，呎價13,202元，約4年帳面虧蝕72萬元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山嵐岸6座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價約720萬元，議價後以688萬元易手，呎價約14,244元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢上洋村單號屋銀主盤，四房雙套房間隔，連天台，開價1,800萬元，終以1,328萬元承接，低市價約10%。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳嘉悅1座低層F室，實用面積約819方呎，套三房及工人套房間隔，望海景，新買家為區內用家，睇樓兩日，獲減132萬元、終以1,268萬元購入，呎價約15,482元。

●美聯蕭偉康指，將軍澳蔚藍灣畔2座高層C室，實用面積約745方呎，三房連儲物室間隔，享海景，開價1,400萬元放售，放盤三個月獲區內客洽購，終減約7%，以1,300萬元易手，呎價約17,450元。

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