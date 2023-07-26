恒大汽車兩年蝕逾839億元人民幣　續停牌

就汽車及汽車零部件銷售而言，2022年收入增長33.68倍至6,062.7萬元。董事長肖恩寫道，集團將全力保障「恒馳5」持續穩定的生產及交付，並陸續推出其他符合市場需求的、有競爭力的新車型，同時會繼續加強研發投入，專注開發新車型的研發，亦會持續推動天津製造基地製造水平提升、推進展示體驗中心、銷售中心及售後服務中心的布局、裝修及開業，並進一步拓展銷售渠道。

不過，核數師表明不對恒汽的綜合財務報表發表意見，原因之一是與持續經營有關的重大不確定性，事關恒汽去年底虧損276.63億元，期末現金及現金等價物僅得2.19億元，流動淨負債卻高達756.13億元，「可能無法在正常業務過程中變現其資產及清償其負債」。