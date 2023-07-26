發展商推定息按揭求突圍 紅磡新盤示範單位曝光
2023年07月26日 21:53
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淡市之下，發展商計劃推出定息按揭計劃以求突圍而出。油塘樓盤將為指定單位買家提供免入息證明及免壓力測試的一按付款計劃，設3年期低息定息優惠。另一全新盤，紅磡新盤示範單位已經曝光。
●油塘親海駅II定息付款計劃一按最高借九成
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅II快將推出，發展商周三(26日)公布最新定息付款計劃，三房單位一按最高達樓價九成，首3年供息不供本。集團營業部首席經理郭子威表示，預計美國聯儲局將會再度加息，項目為三房單位客戶推出最新付款辦法，並不設限額。該集團營業經理陳詠慈補充，是次推出的付款計劃，首期只需樓價一成，首年利率為定息1厘，第2及3年分別為2及3厘，買家毋須提供入息證明及壓力測試。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH示範單位首度曝光
恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，最新開放示範單位予傳媒預覽，參照27樓A室搭建的連家具無改動示範單位，實用面積492方呎，屬兩房連儲物室間隔。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目自命名後，過去一周已接獲逾2,000個查詢，市場反應不俗。他續指，項目首張價單定價貼市，預料會與同系列第2期相若，或會提供貼合專才所需的按揭計劃。
●啟德HENLEY PARK一房呎價約20,869元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，最新沽出1B座25樓L室，實用面積384方呎， 一房間隔，成交價801.36萬元，呎價約20,869元。
●西南九龍維港滙I三房2,750萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周三(26日)沽出1座16樓C室，實用面積966方呎，採三房連儲物室及多功能房間隔，以2,750萬元成交，呎價約28,468元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約25,277元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周三(26日)以647.08萬元售出25樓B2室，實用面積256方呎一房，呎價約25,277元。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價為18,850元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，透過招標沽出優景閣第1座地下A2室特色戶，實用面積384方呎兩房，連247方呎花園，成交價723.84萬元，呎價為18,850元。