發展商推定息按揭求突圍　紅磡新盤示範單位曝光

淡市之下，發展商計劃推出定息按揭計劃以求突圍而出。油塘樓盤將為指定單位買家提供免入息證明及免壓力測試的一按付款計劃，設3年期低息定息優惠。另一全新盤，紅磡新盤示範單位已經曝光。

●油塘親海駅II定息付款計劃一按最高借九成

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH示範單位首度曝光

●啟德HENLEY PARK一房呎價約20,869元

●西南九龍維港滙I三房2,750萬元沽

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約25,277元

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價為18,850元