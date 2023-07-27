【美國議息】聯儲局宣布加息0.25厘　利率升至逾22年高

美國聯儲局議息會議結果，一如市場預期加息0.25厘，使聯邦基金利率目標區間升至5.25至5.5厘。換言之，當前美國的政策利率已經升至2001年1月以來的22年半新高。本次議息聲明所用措詞基本上與之前一致，未有明顯變化。

基金公司普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon及Quentin Fitzsimmons表示，各大央行接近加息週期的尾聲，預計將於今年下半年結束加息週期，惟各國央行步伐不一。由加息轉變為停止加息並不簡單，對於投資者而言，這不僅僅是關乎於延長存續期配置。

普徠仕預計，在央行暫停加息之前，債券市場的波動性將會加劇，尤其當前市場反覆憂慮通脹或經濟衰退。前景仍不明朗，一個經濟數據或央行的意外行動就能改變市場如何反映加息或何時開始減息。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國落實加息後，預期稍後香港銀行亦很大機會上調最優惠利率(P)，估計加幅介乎0.125至0.25厘。由於加息期已幾近見頂，意味年內本港按息仍低於4厘水平，本港整個加息周期港P累計加幅或不多於1厘，反映是次加息周期仍錄得歷年較溫和加幅。

她還指出，由於息率具周期性，市場已預期息率見頂後未來息率橫行一段時間後將掉頭回落，相信現時息率因素對樓市影響已輕微。