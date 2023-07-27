熱浪致萊茵河水位急降 德銀下調德國GDP預測0.3%

熱浪席捲歐洲，作為德國經濟動脈的萊茵河水位大幅下降，衝擊當地貨物運輸，德意志銀行預計，今年德經濟將下調0.3%，而萊茵河水位長期處於低位，恐阻礙當地經濟復甦。

外媒報道，萊茵河面臨低水位危機，去年通過德國水路運輸的貨物量為1.82億噸，較2021年下降6.4%，為德國統一以來最低水平。今年夏季，德國聯邦水道和航運局稱萊茵河水位有持續下降趨勢，關鍵的測量點Kaub較早時，水位降至今年最低水平。

德國化學品製造商科思創(Covestro)有30%以上的成品均透過萊茵河運輸，同時亦靠水路接收大部分原材料。該企萊茵河特別工作組負責人Uwe Arndt表示，由於氣候變化和低水位情況愈來愈頻繁，對公司造成嚴峻挑戰；該企亦特意租用兩艘低水位駁船，即使萊茵河水位降至40厘米，亦可向客戶提供產品。

萊茵河低水位更可能影響當地整體經濟，2018年就曾因為萊茵河水位太低，航運停擺，使當年度GDP下降0.4%。德意志銀行稱，萊茵河長期低水位可能會延遲德國復甦腳步，預計2023年德國經濟將下降0.3%。