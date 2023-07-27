專家樓評：金管局放寬按揭　如何惠及資助房屋？

香港金融管理局於7月7日宣布的放寬按揭政策，受惠的不單單是私人住宅買家，一批白居二及計劃用綠表資格購入二手資助房屋的買家同樣得益。在放寬前，由於不少未補價的居屋單位已經與「首次發售日期」相距逾19年，愈接近房委會按揭擔保期上限，白居二買家最多只可以申請60%按揭(即是首期要40%)，又或是按揭年期要短於25年(每月供款金額會上升)，這兩項對於白居二或綠表買家來說都較吃力。

銀行按揭成數上限提升

不過，在放寬按揭後，連帶樓齡較大的未補假單位，按揭成數都可以增加10%去到70%，同時受惠的是可做足90%及25年期的未補居屋「樓齡」(由首次發售日期起計)，由19年調升至22年，多了3年，間接令到白居二買家選擇增加了！

首先說按揭成數上，以市區居屋「樓王」之一的旺角富榮花園為例，部分單位首次發售日期為1998年，至今已經25年，已過了按揭擔保期。白居二買家如想購入該屋苑未補價單位，假設售價550萬元，按現時有大型銀行做法，最多可以批出70%按揭，即首期要有165萬元，較過去60%按揭時，首期資金要有220萬元，少55萬元。

惟要留意，超過25年擔保期的未補價單位，銀行是會要求貸款人提供入息證明及要做壓力測試，也不能加擔保人，與未過擔保期的單位，只要申報家庭入息的做法不同，是以如以年齡較大的家庭成員(例如已退休的父母)當業主的話，要考慮能否提供入息證明資料。

至於樓齡方面，由於放寬了按揭成數，間接受惠的是令到由首次發售日期起計，可接受的單位年期上限，由過去的19年變成22年，即由首次發售日期起計22至24年的未補價居屋，都可能批出90%按揭，但由於已貼近政府擔保期的上限，如要做90%按揭的話，貸款年期可能要縮短減。

高樓齡單位供款年期增

舉例，按其中一家大型銀行做法，假設買入的未補價居屋單位為550萬元，由首次發售日期為2000年1月1日，成交日期為2023年7月30日，由首次發售日期起計至成交日期去計算為23年，如買家想做90%按揭的話，供款期最長只可做約20.9年；若然想拉長供款期至25年，按揭成數最高只可84.5%(465萬元)。這個原理是借款人需於25年擔保期過後，剩餘貸款額不多於樓價的70%。

如想做盡最長25年貸款期，同時可借盡90%按揭的話，選擇首次發展日期至成交當日計少於22年的居屋單位會較穩妥。亦要留意，如購入的是未補價的公屋單位(例如租置盤)，年期計算上會較居屋更為嚴格，部分銀行只接受由首次發售日期起計，17年以內的單位才可以做足25年期的九成按揭，否則要減貸款成數或年期。

在金管局放寬按揭措施後，不同銀行對於資助房屋的處理及貸款成數上，有不同的處理，每間銀行計算方法會有一點差異，如不知道如何計算按揭成數等要求，建議購入前先行找專業人士做預先評估。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣