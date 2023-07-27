陳樂怡：內房紓困措施成效需時
2023年07月27日 06:00
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內地7月政治局會議較以往提早舉行，就經濟判斷時提到新的困難挑戰，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節及政策儲備，態度趨向積極務實。市場焦點在於如何落實「優化房地產政策」以及「化解地方債務風險」。
由於原先市場對於政策的預期不高，在消息提振下，港股周二顯著反彈，恒生指數或上試交易區間頂部20,000點關口。基於措施成效需時實現，加上本周3大央行議息，市場續與當局角力，7月加息後利率走勢存在不確定性，估計港股仍維持上落市格局。
內地房地產政策方面，投資者不宜過分放大是次未提「房住不炒」，主要由於過往亦曾出現過單次會議未提，及後又再重申房住不炒立場。再者，目前樓市低迷，炒賣活動大減，是次未有強調房住不炒，實屬合情合理。
內房流動性問題再引起市場關注，下半年內房銷售進一步走弱，居民對樓價預期惡化，房企資金鏈問題未得到解決，房地產投資跌勢加劇。投資者宜僅選國企、央企背景房企，首選華潤置地(01109)及越秀地產(00123)。
貓眼料受惠影業復甦
另方面，內地7月總票房(含預售)突破69.67億元人民幣，刷新內地影史7月票房紀錄。總人次1.69億，總場次1,021.4萬，共9部影片7月票房破億。貓眼娛樂(01896)作為內地龍頭線上票務平台、電影發行方以及互聯網娛樂營銷平台，布局貫穿產業上下游。
內地線下消費場景恢復，觀影人次回升，電影製作重拾節奏，今年大片儲備豐富，預期公司將可受惠於電影行業復甦，估值有望獲重估。該股向上阻力位10元，支持位7.8元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)