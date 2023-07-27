小鵬汽車飆3成　獲福士入股合作生產電動車

小鵬ADR隔晚飆升，港股今早跟隨炒高30.4%，高見78.9港元；最新報76元，升25.6%，成交近17億元。

福士將認購公司A類普通股，佔擴大後股本4.99%，上限為9,466.67萬股A類普通股，作價為每股ADR 15美元，相當於每股A類普通股58.6港元，較前收市價折讓約3.2%，預期總代價約為7億美元(約54.6億港元)。

在戰略技術合作方面，小鵬和福士汽車將利用各自的核心競爭力和小鵬的G9平台以及車聯網和ADAS軟件，共同開發兩款B級BEV車型，以福士汽車品牌在中國市場銷售。該類車型預計於2026年開始投產。此外，雙方還將在未來電動車平台、軟件技術及供應鏈方面探索更多潛在合作。

福士同意於交易完成後兩年和首輛BEV開始生產(以較早者為準)前有禁售承諾。另外，公司主席何小鵬亦承諾期間將至少持股50.01%。公司同意委任1名由福士提名的人士作為董事會無投票權的觀察員。