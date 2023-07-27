道指升82點　油價回軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.06；港匯見7.7981；離岸人民幣(CNH)報7.1430；美元兌日圓處140.3；歐元報1.1086，英鎊報1.2942。現貨金價處1,973美元。布油報82.84美元，紐油報79.16美元。比特幣跌至29,323美元。道指期貨跌34點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約200點。

●聯儲局宣布加息0.25厘 利率升至逾22年高

●鮑威爾言論模稜兩可 未提加息周期是否結束

●道指周三(26日)收市報35,520點，升82點，升幅0.23%。標指收報4,566點，跌0.7點或0.02%；納指收報14,127點，跌17點或0.12%。

●英國富時100指數收報7,676點，跌14點，跌幅0.19%。德國DAX指數收報16,131點，跌80點，跌幅0.49%。法國CAC指數收報7,315點，跌100點或1.35%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,477點，升112點。

●7月夜期期指收市報19,541點，升166點，高水176點，成交17,409張。

●紐約期油收報每桶78.78美元，跌1.07%。倫敦布蘭特期油收報82.92美元，跌0.86%。

●紐約期金每安士收報1,970.1美元，上升0.3%。

●日本日經225指數早段跌50點，企32,600點水平。

●金管局周四(27日)宣布，上調貼現窗基本利率0.25厘，至5.75厘。

●L'Occitane澄清控股股東暫無計劃將公司私有化或在其他交易所上市。

●美國6月新屋銷售跌2.5%，至以年率計69.7萬間，差過預期的72.5萬間，亦是今年2月以來首次下降。樓價中位數下調至41.54萬美元，仍遠高過疫前水平。

●Meta第二季收入增長11% 勝預期。

●恒大汽車兩年蝕逾839億元人民幣，續停牌。

●加速走資？內地豪客掃海外樓 9個月投資百億喺呢個國家...

●東方日報B1：港股退市成風 歐舒丹傳私有化 科企撐場

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