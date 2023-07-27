內地6月規模以上工企利潤按年降8.3%

國家統計局公布，6月份，全國規模以上工業企業利潤按年下降8.3%，降幅較5月份收窄4.3個百分點。分季度看，第二季規模以上工業企業利潤下降12.7%，降幅較一季收窄8.7個百分點。上半年，規模以上工業企業利潤按年下降16.8%，降幅較1至5月份及第一季分別收窄2及4.6個百分點，累計利潤降幅自年初以來逐月收窄，工業企業利潤穩步恢復。

統計局指，七成以上行業盈利較第一季改善，製造業盈利改善明顯。上半年，在41個工業大類行業中，有30個行業利潤按年增速較第一季加快，或降幅收窄、由降轉增，佔比超七成。製造業帶動工業企業利潤改善作用較強。上半年，製造業利潤降幅較第一季收窄9.4個百分點，帶動規模以上工業利潤降幅較第一季收窄7.4個百分點。

統計局表示，裝備製造業累計利潤增速由負轉正。今年以來，高端裝備製造產業培育壯大，綠色低碳產業發展勢頭強勁。上半年，裝備製造業利潤按年增長3.1%，實現由降轉增，增速較第一季大幅回升20.8個百分點。裝備製造業利潤佔規模以上工業的比重為34.3%，較第一季和上年同期分別提高6.8和6.7個百分點。分行業看，光伏設備、鋰離子電池、新能源汽車、高鐵車組等新產品生產快速增長，帶動電氣機械、汽車、鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤分別增長29.1% 、10.1% 、35.3%；通用設備行業受產業鏈發展帶動，利潤增長17.9%。