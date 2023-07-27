差估署：6月私宅售價指數按月跌0.54%　連跌兩個月

本港住宅樓價持續向下。差餉物業估價署周四(27日)公布的臨時數據顯示，2023年6月私人住宅售價指數報349點，按月挫約0.54%，已連挫兩個月，為今年2月後最低，今年上半年仍升約4.27%。

至於上月私宅售價指數亦較2021年9月的歷史高位398.1點，仍低約12.33%。

此外，6月私宅租金指數報181.1點，按月上升約0.56%，已連升5個月，今年首6個月則累漲約3.19%。

6月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位跌勢最明顯，最新報307.3點，按月下挫約0.74%，已連跌兩個月，今年首半年只升約1.96%。

至於，實用面積約1,075方呎及以下中小型單位，最新報350.6點，按月挫約0.51%，亦連挫兩個月，今年上半年仍累漲約4.38%。

此外，據該署臨時數據，今年4月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異。其中，港島跌幅較大，該區平均呎價跌穿1.5萬元，最新報約14,483元，按月挫約4.97%，為今年2月後最低，今年首6個月仍累升約5.24%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約622萬元。

至於九龍區細戶平均每方呎售價亦回落至約12,506元，按月跌約2.09%，連挫2個月，為2017年10月後最低。而今年上半年則跌約0.78%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約537萬元。

至於，上月新界區細單位平均每方呎售價逆市向上，最新報約12,515元，按月回升約1.09%。今年首6個月累漲約5.01%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約538萬元。值得留意的是，6月九龍區細戶平均呎價罕有地低於新界區。