許繹彬：消息主導大市 先殺好友再殺淡友
2023年07月27日 10:22
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周繼續出現驚濤駭浪的情況，於內地歷史悠久，一向予人穩健及曾有「示範房企」之稱的龍頭地產碧桂園(02007)，周一(24日)傳出有多筆境內債價格急跌，令市場一度憂慮內房債務違約問題，促使內地房地產問題再陷危險邊緣。
此宗消息是繼早前恒大(03333)就負債總額逾2.4萬億元人民幣的壞消息下，再度火上加油；禍不單行的是，一向喜愛「雪中送炭」的國際投行摩根大通，早前將違約內房龍頭融創中國(01918)評為只值1港元後，今次更大幅將碧桂園目標價由2.3元，大削至僅0.9元，至於一向被視為碧系中的金蛋碧桂園服務(06098)，其目標價亦由22元大削至6.7元，評級更雙雙降至「減持」。
消息一出，令所有內房及物管股股價均大幅下調，龍湖(00960)及碧服遂出現恐慌性拋售及斬倉的情況，全部均下跌近20%，連同重磅股，因在沒有好消息下，帶動恒指在周初下挫最高超過500點。
正所謂「世事如棋局局新」，經過周一的恐慌性急挫，坊間普遍認為恒指下試18,000點或以下的機會可說是高唱入雲，但在低成交、缺乏方向，又處於弱勢的情況下，要估下一秒鐘會發生甚麼事，根本有水晶球也難料，因而任何消息均會觸動大市上落。
不過，在周一收市後，市場上又再有消息傳出中共中央政治局召開會議中，議程相信會提及要適時調整優化房地產政策，並強調擴大內需拉動消費增長，以及保持人民幣匯價基本穩定等。投資者未知此似曾相識的話題是否屬實，或又再一次只聞樓梯響，不過外間認為，是次會議定必有落實救市消息將會出台，憧憬下半年加碼推出刺激經濟措施。
在這消息的刺激下，周一的港股夜期時段立刻將日間的跌市全部收復，並在周二(25日)及周三(26日)一連兩個交易日，將恒指推上近19,500點水平，成交曾急增至近1,200億元，是近3個月以來罕見。在周初成為跌市元兇的碧服及龍湖亦一度反彈超過20%，真是「來回地獄又折返人間」。
筆者認為，由於整個「七翻生月」恒指只是維持着窄幅上落，高低波幅亦只有千多點，出現此現象的原因，確實因為成交未成氣候，普遍只有不足一千億元，對後市難有啟示；在沒有實質根據或數據支持下，推動港股上落的泉源，只能依靠市場上充斥着的各種好壞消息。港股可能是「磨得太耐」的原故，適逢周一起正踏入期指結算周，在好淡爭持的情況下，一個消息便足以令大市波幅擴大。
除了快將到期指結算日外，港股本月往往只能在18,000至19,000點的低水平之間徘徊，投資者亦可能運用槓桿原理在該水平囤積大量好倉，憧憬大市能向上突破獲利；但當大市急速回落下，追收保證金的情況亦因而加劇，從而令四方八面的斬倉盤相繼湧現，使大市跌勢更急，將好友一網打盡。就當天恒指走勢而言，投資者在看淡的情況下，令大市沽空及淡倉驟升，亦屬正常現象，誰不知在收市後再傳來一個未可證實的消息，再次將淡友殺得遍體鱗傷。
總結，除非大市能夠在持續大成交下穩步上升，才能判斷為轉勢，否則後市仍是消息市為主導，繼續將大市舞高弄低。此外，不經不覺又踏入暑假，由於過去3年疫情肆虐，民眾未能出外旅遊，今年暑假預計會出現報復式旅遊，相信有機會帶旺所有旅遊點，內地各地的旅遊點亦相繼受惠，其中從事免稅品的中國中免(01880)有望水漲船高。