許繹彬：消息主導大市　先殺好友再殺淡友

正所謂「世事如棋局局新」，經過周一的恐慌性急挫，坊間普遍認為恒指下試18,000點或以下的機會可說是高唱入雲，但在低成交、缺乏方向，又處於弱勢的情況下，要估下一秒鐘會發生甚麼事，根本有水晶球也難料，因而任何消息均會觸動大市上落。

不過，在周一收市後，市場上又再有消息傳出中共中央政治局召開會議中，議程相信會提及要適時調整優化房地產政策，並強調擴大內需拉動消費增長，以及保持人民幣匯價基本穩定等。投資者未知此似曾相識的話題是否屬實，或又再一次只聞樓梯響，不過外間認為，是次會議定必有落實救市消息將會出台，憧憬下半年加碼推出刺激經濟措施。

在這消息的刺激下，周一的港股夜期時段立刻將日間的跌市全部收復，並在周二(25日)及周三(26日)一連兩個交易日，將恒指推上近19,500點水平，成交曾急增至近1,200億元，是近3個月以來罕見。在周初成為跌市元兇的碧服及龍湖亦一度反彈超過20%，真是「來回地獄又折返人間」。

筆者認為，由於整個「七翻生月」恒指只是維持着窄幅上落，高低波幅亦只有千多點，出現此現象的原因，確實因為成交未成氣候，普遍只有不足一千億元，對後市難有啟示；在沒有實質根據或數據支持下，推動港股上落的泉源，只能依靠市場上充斥着的各種好壞消息。港股可能是「磨得太耐」的原故，適逢周一起正踏入期指結算周，在好淡爭持的情況下，一個消息便足以令大市波幅擴大。

除了快將到期指結算日外，港股本月往往只能在18,000至19,000點的低水平之間徘徊，投資者亦可能運用槓桿原理在該水平囤積大量好倉，憧憬大市能向上突破獲利；但當大市急速回落下，追收保證金的情況亦因而加劇，從而令四方八面的斬倉盤相繼湧現，使大市跌勢更急，將好友一網打盡。就當天恒指走勢而言，投資者在看淡的情況下，令大市沽空及淡倉驟升，亦屬正常現象，誰不知在收市後再傳來一個未可證實的消息，再次將淡友殺得遍體鱗傷。