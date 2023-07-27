楊韻銳：港股上望20100點　高追小鵬恐中伏...

聯儲局一如市場預期加息0.25厘，港股周四(27日)早段做好。大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，相較是次議息結果，市場更關注聯儲局下一步行動，雖然主席鮑威爾似乎沒有提供較清晰的指引，但若仔細比較6月的會議立場，他認為今次聯儲局口風有所鬆動，故可見美匯指數及美國債息皆偏軟，相反金價上升。

股市方面，楊表示，是次議息對港股而言「沒有太大驚，亦沒有太大喜」，未來焦點仍然放在內地經濟前景，以及政治局會議後的具體政策。他指出，大市氣氛仍傾向正面，即使短線有整固，恒指若能守住周二(25日)出現的上升裂口頂部(約19,100點)，則可上望20,100點水平，至於板塊可留意大型科技股。