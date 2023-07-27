楊韻銳：港股上望20100點 高追小鵬恐中伏...
2023年07月27日 11:30
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聯儲局一如市場預期加息0.25厘，港股周四(27日)早段做好。大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，相較是次議息結果，市場更關注聯儲局下一步行動，雖然主席鮑威爾似乎沒有提供較清晰的指引，但若仔細比較6月的會議立場，他認為今次聯儲局口風有所鬆動，故可見美匯指數及美國債息皆偏軟，相反金價上升。
股市方面，楊表示，是次議息對港股而言「沒有太大驚，亦沒有太大喜」，未來焦點仍然放在內地經濟前景，以及政治局會議後的具體政策。他指出，大市氣氛仍傾向正面，即使短線有整固，恒指若能守住周二(25日)出現的上升裂口頂部(約19,100點)，則可上望20,100點水平，至於板塊可留意大型科技股。
小鵬汽車(09868)與德國汽車製造商福士汽車，就戰略技術合作簽訂技術框架協議，福士將認購小鵬A類普通股，佔擴大後股本4.99%。消息刺激小鵬美股股價飆升，小鵬港股周四(27日)早段亦急揚逾三成。不過楊提醒，消息對小鵬中長線幫助不大，主因福士在內地電動車市場沒有太大優勢，即使在國際市場亦沒有重大領先地位。而是次合作開發的電動車準備以福士品牌推出，變相小鵬僅做代工，並計劃在2026年才推出，即小鵬仍要在這3年間「靠自己」。
他續稱，小鵬舊車款表現不佳，今年下半年公司虧損有機會進一步擴大。至於部署策略方面，他說小鵬股價已大幅上升，高追水位不大，不建議無貨投資者高追。有貨投資者則要留意關鍵價位約69.55元，若跌穿則表示可能轉弱。若想在電動車股作中長線部署，可考慮有規模和產品線較豐富的股份，較為看好比亞迪股份(01211)和理想汽車(02015)。
全球鋰電龍頭寧德時代公布上半年業績，純利增加1.53倍，達207億元人民幣，收入則按年增67%，達1,892億元。不過楊指出，雖然市場對鋰的整體需求上升，但供應大增，甚至出現供過於求。在港上市的鋰電股如天齊鋰業(09696)及贛鋒鋰業(01772)未必有炒作。