【高盛推介】比亞迪高開見270元 留意高槓桿購18004
2023年07月27日 12:08
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：年初至今，比亞迪(01211)表現靠穩，累計升逾30%，顯著跑贏大市。周三(26日)輕微下跌約0.2%，周四(27日)早上反彈，開市見270港元，突破一個月高位後升幅收窄，現報267.4元，升約0.6%。日前印尼官員表示，當地正敲定一套新的激勵措施，以吸引電動車製造商投資，並表示於周四與比亞迪高層會面。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周一(24日)錄得約160萬元資金流入後，本周二(25日)及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於上周四(20日)至本周二共錄得約200萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意低街貨比迪購(18004)。中年期選擇可留意比迪購(17815)，時間值損耗較低。中短期選擇可留意高槓桿比迪購(11237)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(68402)，遠牛選擇可留意比迪牛(66224)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購(18004)，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、低街貨。
比迪購(17815)，行使價320.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿7倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪購(11237)，行使價309.08元，2023年9月2日到期，實際槓桿13.3倍，中短期、高槓桿。
比迪牛(68402)，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，近牛。
比迪牛(66224)，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽(17846)，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.1倍，少數中期輕微價外條款。
比迪熊(66844)，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，近熊。
比迪熊(61997)，收回價310元，行使價314元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，遠熊。
此外，吉利汽車(00175)周四早上高見10.86元，創5個月新高。投資者如看好，可留意屬貼價的吉利購(16423)。長城汽車(02333)周四早上急漲，突破10元水平，投資者如看好，可留意屬貼價的長汽購(17904)。
吉利購(16423)，行使價10.68元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
長汽購(17904)，行使價10.3元，2024年2月21日到期，實際槓桿3.6倍，貼價。
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