【滙豐加P】新造按揭息升上15年高　每月供款多幾多？

滙豐銀行宣布跟隨加息，本周五(28日)起最優惠利率（P）將由5.75厘上調0.125厘至5.875厘，創15年半新高，而滙豐自2022年9月開始共加息5次，累計達0.875厘。

假設貸款額500萬元、年期為30年，滙豐銀行未加息前（P為5.75厘），新造按揭（Ｐ按）實際息率為P-2.25厘＝3.5厘，每月供款為22,452元，壓力測試為47,316元。加息0.125厘後（P為5.875厘），實際息率增至3.625厘，創超過15年新高，每月供款增加351元（1.6%）至22,803元，壓力測試增加655元（1.4%）至47,971元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，香港銀行再調升P已符合以下3項條件，(一）港美息口差距進一步擴寬；（二）套息交易持續，銀行結餘跌至500億元以下水平；（三）一個月HIBOR處於高水平。

他續指，周四(27日)一個月HIBOR報5.25厘，創逾15年半新高，而HIBOR已連續2個半月維持4厘以上水平，銀行結餘現時維持約447億港元的低水平，加上今次美國再次加息0.25厘，加息條件形成下，金管局即日宣布將貼現窗基本利率進一步上調0.25厘至5.75厘，因此銀行亦根據自身資金狀況以及公司策略而上調P。

他表示，是次滙豐銀行加息幅度輕微，新造H按計劃的封頂息率雖增至3.625厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數（MMI）4.86厘，現時息率屬正常水平。而市場對相關消息早有心理準備，大部分香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限，惟有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

美國方面，他稱，聯儲局去年開始透過連續多次大手加息作打擊通脹，美國最新6月份消費者物價指數（CPI）進一步跌至3%，但與目標2%仍有差距，加上近月就業數字保持強勁，失業率仍維持低水平，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後更表示不排除9月再次加息的可能性。他相信，聯儲局年內調頭減息的機會不大，年內聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，視乎未來通脹及經濟數據。