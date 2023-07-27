【高盛推介】阿里創3個月高 考慮貼價購16564
2023年07月27日 13:34
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)周三(26日)跌約1.4%，周四(27日)早上反彈，高開約1.1%後升幅略擴大，最高見95.55元，創3個月新高。現報95.3港元，升約1.5%。有券商指阿里電商業務恢復按年正增長，料上季收入按年升8.8%至2,240億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周四至本周一(20日至24日)共錄得約1,830萬元資金流入後，本周二(25日)及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周二錄得約310萬元資金流入後，本周三獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意中年期阿里購(16564)。中年期選擇可留意阿里購(15950)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(69129)，遠牛選擇可留意阿里牛(69762)，與現價有約10及13元收回距離。
阿里購(16564)，行使價100元，2024年9月25日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、中年期。
阿里購(15950)，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.7倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里牛(69129)，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛(69762)，收回價82元，行使價80.5元，換股比率100，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽(17903)，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.2倍，輕微價外。
阿里熊(60043)，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率14.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
阿里熊(53165)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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