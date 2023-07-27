朗屏雨後下月開放現樓示範單位

星星地產周四(27日)公布，旗下元朗朗屏雨後開售至今累沽166伙，套現近10億港元，平均成交呎價約15,000元。該公司主席及首席執行官陳文輝預計，項目短期內可獲批滿意紙，正籌備下月開放現樓，屆時將會對外開放現樓示範單位，並安排9月交樓。對於美國聯儲局再加息0.25厘，他相信，加息已接近尾聲，現時是置業的最佳時機。

該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指出，樓盤以現樓形式推售時，將會提供更具彈性的付款計劃。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，加息對中價及大額物業影響較大，而接下來1至2個月的市況，買家會佔上風，因為現時樓價位處低位，一手新盤優惠多，而二手盤源亦多。

樓盤最新夥同中原地產提供全新置業優惠。中原地產高級資深營業董事陳忠浩指，由即日起至8月31日，經該行購入一手單位的首10名買家，可獲贈家具禮券置業優惠。其中，開放式或一房單位買家可獲贈價值38,800元家具禮券，兩房或三房單位買家可獲贈價值48,800元的家具禮券，優惠總值48.8萬元。