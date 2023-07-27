紅磡GREENWICH首批56伙　入場費367.8萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首張價單屬「超級優惠價」，刻意壓低第1批單位售價以期望引起市場關注，估計今期售價比同系列第2期項目低約5%，並已反映加息因素。他相信市場的壞消息已盡出，看好下半年樓價走勢。對於滙豐銀行宣布上調港元最優惠利率至5.875厘，林認為，息口只是其中一個影響買家入市決定的因素。

項目首張價單位包括11伙開放式戶、40伙一房戶、3伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積215至490方呎。

售價方面，首批單位扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎367.83萬至905.49萬元，折實呎價由17,108至20,379元。按定價計，首批單位市值約3.1億元。樓盤明日起對外開放示範單位，最快周六起收票。

首批入場單位為6樓C室，實用面積215方呎，折實呎價約17,108元。一房售價最低單位為6樓K室，實用面積264方呎，折實售價485.28萬元，折實呎價約18,382元。

資料顯示，項目同系列第1期必嘉坊．曦匯，於去年6月首推68伙，當時折實平均呎價約23,888元。而同系列第2期必嘉坊．迎匯，在去年11月首推56伙，當時折實平均呎價21,238元。