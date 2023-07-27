中原按揭：滙豐P息加幅溫和　料其他銀行跟隨

美國聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，是去年3月以來第11度加息，符合市場預期。中原按揭董事總經理王美鳳指出，本月反映銀行資金成本的1個月拆息繼續上揚並平均處5厘水平，周四(27日)1個月拆息更上升至5.25厘，再創過去近16年新高，明顯高於目前按息3.5厘逾1.5厘，反映銀行資金成本持續有上升壓力，現時美國落實加息0.25厘，具指標影響力的滙豐銀行已宣布上調最優惠利率(P)0.125厘，加幅較美息溫和，料其他銀行將陸續跟隨，加息後市場按息將升至主要3.625厘。

隨着本港加息0.125厘，現時普遍供樓人士選用的H按封頂息率將升至3.625厘，每100萬元按揭額，每月供款增加約70元，30年期計，加幅1.6%；以市場平均按揭額約500萬元為例，月供增約350。根據金管局今年發出之《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，供樓人士之供款佔入息比率(DSR)仍處39%之健康低水平(3月報告之1月份數字)，反映置業人士經歷去年起之加息周期供款能力仍高，面對息率上升的防守力亦高，加息構成實質影響不大。

王表示，滙豐銀行周四確定上調最優惠利率(P)0.125厘，加幅溫和屬市場預期下限，加幅亦少於美息，由於加息期已幾近見頂，意味年內本港按息仍低於4厘水平，現合共5次加息累加0.875厘，相對美息已11次上調累加5.25%，相信加息對供樓負擔之影響仍屬大眾接受幅度。預期本港按息於年內仍處3厘多附近水平，不高於過往歷史30年平均按息約4%，相信市場已逐步消化加息因素，單計加息因素對樓市實質影響不大。