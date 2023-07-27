Yen價突破140後點走？日央行明議息　調整YCC與否惹關注

外媒報道，市場普遍預計日本央行周五(28日)將維持超寬鬆貨幣政策，市場焦點集中在當局是否以修改通脹預測為藉口，調整孳息率曲線控制(YCC)計劃。日圓兌每美元周四(27日)突破140關，最新報139.95，每百日圓兌5.5735港元。

接受外媒調查的所有經濟學家都預測，行長植田和男及其委員會成員將在是次會議上，把關鍵短期利率維持在負0.1厘。接受調查的50位經濟學家中，超過80%表示央行將維持YCC機制不變。

接近日央行的人士也發出同樣信號。知情人士早前指，官員們認為目前不太迫切需要解決YCC的副作用，儘管他們預計會討論這個問題。

在美國聯儲局加息以及歐洲央行預計周四稍後也將倣效後，日央行在維持寬鬆立場的同時，預計將進一步鞏固其作為全球貨幣政策異常者的地位，至於利差擴大可能為日圓帶來進一步下行壓力。

此外，預計委員會並將大幅上調今年不包括新鮮食品在內的消費者通脹預測。知情人士料可能修正至約2.5%，高於3個月前預測的1.8%。

部分經濟學家表示，較高的通脹目標可以作為改變YCC的理由。約18%的受訪者預測當局會進行調整，是自日央行2021年3月進行政策審視以來的最高比例。高盛、摩根大通和摩根士丹利的經濟學家都預測YCC會進行調整。