道期漲63點　港匯企7.8關　日圓升破140

美匯指數報100.427；港匯見7.8001；離岸人民幣(CNH)報7.1366；美元兌日圓報139.86；歐元處1.1129；英鎊報1.2979。金價報1,980.06美元。油價升0.7%，布油報83.07美元，紐油處79.42美元。比特幣跌至29,371美元。道指期貨升63點。

焦點數據：

20:15 歐元區官方指標利率

20:30 美國6月零售庫存

20:30 美國第二季核心個人消費支出平減指數

20:30 美國第二季國內生產總值

20:30 美國第二季GDP價格指數

20:30 美國第二季個人消費

20:30 美國6月非國防資本物品訂單

20:30 美國6月耐用品訂單

20:30 美國6月批發庫存

20:30 美國首次申領失業救濟人數

22:00 美國6月成屋待完成銷售

23:00 美國7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數

●恒指升273點，收報19,639點，碧桂園漲12%，碧服升逾9%，成交1,135.63億港元。

-廣東粵橋新材料傳考慮來港上市籌23億。

-內地長租公寓營運商自如或最快第三季來港上市。

●內地A股由升轉跌，其中滬綜指跌6點或0.2%，收報3,216點，成交3,321.45億元人民幣。

-內地6月規模以上工企利潤按年降8.3%。

-人民幣中間價續升至7.1265，連漲6天，兌每百港元報91.43。

香港息口：

●金管局：高息環境料持續 置業宜做好風險管理

●滙豐及中銀香港上調港元最優惠利率0.125厘。

●新造按揭息升上15年高，每月供款多幾多？

●滙豐上調美元儲蓄存款戶口利率至1厘。

●港元1個月拆息續升至5.24988厘，創近16年高，隔夜息重上5厘。

●港匯高見7.795，創近7個月高。

●中原按揭：滙豐P息加幅溫和，料其他銀行跟隨。

●利嘉閣按揭：港銀加息溫和，豪宅業主可把握轉按機遇。

●中原按揭：美加息0.25厘符預期，港P很大機會跟加。

香港樓市：

●差估署：6月私宅售價指數按月跌0.54%，連跌兩個月。

●撻後重推！長實波老道豪宅下周一起招標發售。

●星之谷莊錦輝：港銀加息對樓市影響不大。

●中原陳永傑：樓市跌勢已成，政府需加大撤辣力度。

●高力：加息陰霾持續，樓價下半年跌幅擴大。

●利嘉閣：加息周期近尾聲，港樓價全年望漲8%。

●萊坊：港樓價短期仍受壓，銀行今年或再加息。

●長實郭子威：全年樓價波幅半成，港今年經濟增長逾5%。

香港經濟：

●傳友邦上周辭退近40名IT合約工 合和中心半層丟空。

外地經濟：

●安聯料日央行將維持利率政策不變。

中美角力：

●美商務部長：中國補貼過猛，晶片產能恐過剩。

●美副財長：經濟脫鈎對中美是災難性及難以實現。

手機大戰：

●三星計劃削減摺機成本對撼iPhone。

●小米新摺機MIX Fold 3下月登場。

●三星電子上季經營溢利大跌95%。

企業消息：

●硬撼特斯拉！七大車企組合資公司，在美建電動車充電網。

●又裁員？傳亞馬遜生鮮電商部門削員數百人。